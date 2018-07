Bestuurder neemt de benen na aanrijding

Direct na de aanrijding nam de bestuurder de benen. Ondanks een zoekactie in de omgeving en de inzet van Burgernet werd de man niet gevonden. De twee inzittenden van de auto wilden en / of konden niks vertellen over de identiteit van de bestuurder. De auto is door agenten in beslag genomen.



Uit onderzoek is de identiteit van de bestuurder bekend geworden. De verdachte heeft zich nog niet gemeld op het politiebureau. Eén van de twee inzittenden bleek gesignaleerd te staan en is hierop aangehouden. De fietser is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844.



2018139530