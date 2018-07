Geen verlichting en grote hoeveelheid drank op

De politie besloot de vrouw te controleren omdat zij zonder verlichting reed. Bij het stopzetten viel de Haarlemse al bijna om en sprak met dubbele tong. Direct gaf de vrouw toe dat ze had gedronken. Op het bureau werd duidelijk hoeveel. Ruim 5,5 keer teveel (220 ug/l is de grens). Hierop is het rijbewijs van de vrouw ingenomen.

2018139874