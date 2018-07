Hagenaar gestoken bij vechtpartij, verdachten aangehouden

Agenten kregen zaterdag 21 juli omstreeks 01.45 uur de melding dat er op de Damlaan een vechtpartij gaande was op straat. Ter plaatse troffen zij inderdaad een groep mensen en bleek de 25-jarige Hagenaar ernstig gewond op straat te liggen. Bekenden van het slachtoffer verleenden eerste hulp, die werd overgenomen door de agenten. Ambulancepersoneel kwam met spoed ter plaatse en vervoerde het zwaargewonde slachtoffer naar een ziekenhuis.



Later in de nacht werden een 29-jarige Hagenaar en een 34-jarige vrouw uit Nieuwegein aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. De verdachten en het slachtoffer zijn bekenden van elkaar.



De recherche onderzoekt de exacte toedracht van het incident, de aanleiding daartoe en de rol van de nu aangehouden verdachten. In verband met het onderzoek roept de recherche getuigen op zich te melden. Was u getuige van de vechtpartij op straat of wat daaraan vooraf ging en heeft u zich nog niet bij de politie gemel? Neem dan contact op met de districtsrecherche in Zoetermeer, die de zaak onderzoekt. Zij zijn bereikbaar via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.