Man gewond bij ruzie Schiedam

De politie werd om 05.30 uur gebeld na een ruzie in een woning aan Von Leibnizstraat. Agenten die ter plaatse kwamen troffen in de woning een aantal personen aan. Het was moeilijk om het verhaal helder te krijgen, maar de gewonde man verklaarde dat hij na het stappen een aantal personen mee had genomen naar zijn woning. Op een gegeven moment ontstond er een ruzie tussen hem en een andere man en werd hij in zijn been gestoken. Ambulancepersoneel constateerde dat de verwondingen gelukkig meevielen.

De verdachte was inmiddels vertrokken, maar hij kwam later die ochtend naar een politiebureau om zich te melden en is aangehouden.