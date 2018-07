Dankzij alerte getuige drie mensen aangehouden

In de derde woning werden ook spullen gevonden, die gebruikt kunnen worden voor een hennepkwekerij, zoals bloempotten, strijkzakken, gripzakjes, transformatoren en schakelkasten. Tevens bleek sprake van een brandgevaarlijke situatie, omdat er geen energiemeter meer aanwezig was en de hoofdschakelaar met een kroonsteentje was aangesloten. De fraude-inspecteur constateerde dat er sprake was van diefstal van stroom. Hiervan wordt aangifte gedaan. Verder werden in deze woning patronen, lege hulzen en enkele gripzakjes met hennep gevonden.