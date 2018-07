Gestolen smartphone terug door 'Zoek mijn iPhone'

De politie ontving een melding dat op de Korte Ring van een vrouw (18) uit Zierikzee rond 22.40 uur haar smartphone was gestolen. Ze deed aangifte en meldde dat ze met behulp van een andere telefoon met de app 'Zoek mijn iPhone' had ontdekt dat haar telefoon nog in Bruinisse was. Via de handhavers van de gemeente Schouwen-Duiveland werd de politie gewaarschuwd.