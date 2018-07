Dronken bestuurster scheldt agenten uit

De meldkamer van de politie kreeg vrijdagnacht 21 juli rond 01.00 uur meldingen dat een auto slingerend over de Prinsenkade en Tramsingel reed. De melder had de vrouw aan de kant gezet in de Bleekstraat. Twee personen waren met de vrouw in gesprek toen de agenten aankwamen. De dronken vrouw schold er op los. Zij beweerde niet gereden te hebben, terwijl getuigen verklaarden dat zij gevaarlijk reed. De vrouw had geen rijbewijs of ander ID bij zich. Ze schold de agenten uit. Uit een alcoholtest bleek dat ze 815 ug/l alcohol in haar bloed had, vier keer de toegestane hoeveelheid. In de dienstauto op weg naar het bureau schold de vrouw de agenten weer uit. Ook trapte en sloeg ze tegen de politieauto. Ze kreeg boetes voor het niet tonen van haar identiteitsbewijs en rijbewijs, het dronken rijden en het uitschelden van de agenten.