Drugsbezitter aangehouden op bekende dealplek

Agenten die vrijdagavond 20 juli rond 20.00 uur in de wijk surveilleerden zagen een automobilist een parkeerplaats oprijden die doodlopend is. De parkeerplaats staat door meerdere meldingen en en een RENT A COP actie bekend als plek waar drugs wordt gedeald. De agenten parkeerden bij de auto en liepen naar de bestuurder. Zij vorderden de drugs van de man. Hij gaf een pakketje aan de agent. In de auto lagen ook medicijnen. De bestuurder is aangehouden en de auto is in beslag genomen en getakeld voor verder onderzoek. In totaal zijn er in de auto en bij de verdachte 15 zakjes cocaïne (ca. 5 gram) aangetroffen. De verdachte onderging ook een drugstest. Die bleek positief te zijn, daarom is zijn rijbewijs ingevorderd. Tevens was de man onder invloed van medicijnen waarbij rijden niet is toegestaan. Bij een doorzoeking van het huis van de verdachte zijn nog 21 zakjes aangetroffen met ruim 7 gram drugs.