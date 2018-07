Hondeneigenaar gezocht

UPDATE: de Hondeneigenaar heeft zich gemeld bij de politie.

Automobilisten meldden vannacht (donderdag- op vrijdag 21 juli) dat twee honden op de A27 liepen. De honden liepen richting Hank maar tegen het verkeer in. Agenten reden ter plaatse. Eén van de twee honden is helaas aangereden en overleden. De andere hond wist de snelweg over te steken en op het fietspad richting Hank te komen. Agenten konden deze hond niet meer terugvinden. De overleden bouvier is door Rijkswaterstaat opgehaald.