Man dreigt met mes

De man was vrijdag 20 juli rond 20.45 uur in de coffeeshop aan de Stationsstraat. Er ontstond een woordenwisseling met personeel omdat hij zich niet kon legitimeren. Volgens getuigen deed de man erg lastig en wilde hij niet weggaan toen dat werd gevraagd. Eén van de personeelsleden wilde de man de zaak uitzetten. De verdachte had een mes en dreigde daar mee. Samen met een klant is het mes afgepakt en de man buiten de deur gezet.