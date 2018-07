Politie controleert caravans voor veilige zomervakantie reis

Nederland is een echt caravanland en met de start van de bouwvak trekken de nodige caravan- en vouwwagenliefhebbers er weer massaal op uit. Het doel van de caravancontrole is om vooral bewustzijn te creëren bij deze vakantiegangers: zorg dat je caravan of vouwwagen vóór vertrek in orde is en je veilig de vakantie ingaat!