Tientallen caravans van vakantiegangers gecontroleerd

De vakantiegangers werden willekeurig van de autosnelweg A2 gehaald door de politieagenten te motor, ter hoogte van Elsloo en vervolgens door medewerkers van de politie basisteam Westelijk Mijnstreek, de verkeerspolitie uit Heinsberg (Duitsland), de Landelijke Eenheid, de brandweer en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) gecontroleerd. Het doel van de gezamenlijke caravancontrole is om vooral bewustzijn te creëren bij vakantiegangers: zorg dat je caravan of vouwwagen vóór vertrek in orde is en je veilig de vakantie ingaat.



De ervaring leert dat het grotendeels de vakantiegangers positief staan ten opzichte van deze controles. Voor velen is het een bevestiging dat hun zaakjes in orde zijn en ze met een veilig gevoel naar hun vakantiebestemming kunnen rijden.