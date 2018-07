man gestoken bij ruzie rotterdam

Het slachtoffer verklaarde later aan agenten dat hij wat dronk op een bankje achter het Maritiem Museum toen hij ruzie kreeg met een groepje mannen. Dat werd een vechtpartij waarbij hij werd gestoken. Hij belde vervolgens de politie.

Agenten waren snel ter plaatse en hielden in de omgeving twee verdachten aan van 26 zonder inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie en een 24-jarige Rotterdammer.

Rechercheurs spreken met de gewonde man en de twee arrestanten over de precieze achtergronden en of ze elkaar bijvoorbeeld al kenden. Meer aanhoudingen worden in dit onderzoek niet uitgesloten.