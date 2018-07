Getuigen gezocht van vechtpartij in het Veldpark Zaandam

De vechtpartij vond plaats in het park ter hoogte van de kruising Heijermansstraat en de Doctor Schaepmanstraat.

Wat er precies is gebeurd is niet bekend en daarom zijn we op zoek naar getuigen. Ook zouden er mensen zijn die met hun telefoon hebben gefilmd. We zouden deze beelden graag ontvangen. U kunt contact opnemen met 0900-8844.

De beelden kunt u uploaden via politie.nl/uploaden

2018140209