Politie zoekt getuigen van mishandeling in Haarlem

De man fietst richting het NS Station als hij een andere man ziet lopen met een witte herenfiets aan de hand. Als hij de man en de fiets voorbij rijdt ziet hij dat de man zijn achterband verliest. De 27-jarige man stopt, pakt de achterband van straat en vraagt of hij ergens mee kan helpen. De lopende jongen bedankt hem en zegt geen hulp te willen. Voordat de man wegrijdt pakt hij nog even zijn telefoon om te kijken hoe laat het is. Dit wordt niet goed ontvangen. De man zegt niet gefilmd te willen worden en pakt de telefoon af. Als hij door de foto’s/video’s van de telefoon gaat scrollen probeert de eigenaar van de telefoon zijn telefoon terug te krijgen maar het lukt niet. De man gooit zijn telefoon op de grond en slaat daarna de 27-jarige man op zijn neus.

Als de politie ter plaatse is wordt er nog een zoekslag gemaakt naar de dader alleen hebben zij niemand meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben met deze mishandeling, bel dan 0900-8844.

Signalement dader:

-Jongen/Man

-Licht getint

-20 a 25 jaar oud

-Slank postuur

-Kort gemillimeterd haar, zwart

-Geen baardgroei

2018140659