Signalement en getuigenoproep in ernstige zedenzaak

Zaterdagochtend vroeg, rond 05.00 uur fietste een jonge vrouw vanaf Rotterdam Centraal naar haar woning aan de Herman Bavinckstraat in de wijk De Esch. Ze kwam daar rond 05.30 uur aan. Kort nadat ze haar fiets buiten op straat op slot zette is ze aangevallen door een man. Ze raakte daarbij dusdanig gewond dat zij gisteren met spoed is overgebracht naar het ziekenhuis en is geopereerd. De vrouw is nog niet aanspreekbaar.

Het onderzoeksteam heeft gisteravond in de directe omgeving van het incident een buurtonderzoek gehouden. Er is met bewoners gesproken en bij afwezigheid een brief achtergelaten met het verzoek alsnog contact op te nemen met de politie. Ook worden alle mogelijke routes die het slachtoffer heeft gereden in beeld gebracht zodat camerabeelden veilig kunnen worden gesteld. Daarnaast worden de camerabeelden bekeken om een nog duidelijker signalement van de dader te krijgen. Het gaat vermoedelijk om een man van rond de 20 jaar met een donker getint uiterlijk, een donkere hoody aan en fietsend op een donkerkleurige fiets.

Inmiddels zijn enkele tips binnengekomen, die worden onderzocht. Iedere tip of getuigenverklaring is van groot belang. Heeft u iets gezien of denkt u iets te weten, heeft u camerabeelden in bezit of een camera die nog niet bij de politie is aangemeld, bel dan met 0900-8844 of met de opsporingstiplijn 0800-6070. Wilt u anoniem informatie doorgeven kan dat via M. op 0800-7000. U kunt ook het tipformulier invullen.