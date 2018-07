Buurman haalt uit met honkbalknuppel

De buren zaten in hun voortuin met elkaar te kletsen. De buurman (64) kwam rond 00.45 uur met een honkbalknuppel zijn huis uit gelopen en sloeg zijn buurman. Die vluchtte naar binnen. De rest van het gezelschap weerde de klappen van de boze man af met tuinmeubelen. Daarna ging hij weer naar zijn eigen huis. Agenten die aankwam troffen op de weg meerdere tuinmeubels aan. De buren hadden medische verzorging nodig. Ook de agressieve buurman zelf was gewond geraakt. Hij is aangehouden en meegenomen naar het bureau waar hij voor het verhoor medische verzorging krijgt.