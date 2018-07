Politie pakt verkeersoverlast op De Stok aan

Roosendaal - Tijdens een speciale controle in de buurt van De Stok heeft de politie zaterdagavond van vier bestuurders hun rijbewijs ingevorderd. Twee automobilisten kregen een bekeuring omdat ze helemaal geen rijbewijs hadden. Verder volgden processen-verbaal voor het rijden in de verkeerde rijrichting op een rotonde en een snelheidsovertreding van 30 kilometer per uur. In de toekomst zullen vaker controles plaatsvinden.