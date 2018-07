Man aangehouden na steken met glas

Eén van de twee slachtoffers gaf een feestje bij hem thuis. Rond 1.00 uur kwam een man de tuin binnen gelopen. Deze was bij de buren op bezoek en wilde zijn beklag doen. Daarop ontstond een ruzie, die de gastheer wilde sussen. De verdachte stak vervolgens met een glas in de richting van de gastheer. Hij raakte hem daarbij in de hals. De zoon van de gastheer wilde tussenbeide komen en werd vervolgens ook geraakt in de hals.

De gealarmeerde politie kon de verdachte uiteindelijk aanhouden in het huis van de buren. Hij is in verzekering gesteld voor verder onderzoek. De zoon van de gastheer moest naar het ziekenhuis om de verwonding te laten hechten.