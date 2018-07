Nieuw bod politie cao: 7 procent loonstijging

Den Haag - Vandaag hebben de minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus en korpschef Erik Akerboom in een brief aan de vakbonden nieuwe en aanvullende voorstellen gedaan voor de nieuwe politie cao. Tevens is de door de bonden gevraagde duidelijkheid gegeven over een loonbod. In de vandaag verstuurde brief wordt voor alle 65.000 politiemedewerkers een bod van 7% loonsverhoging gedaan, plus een eenmalige uitkering van €500 en wordt het jaar 2020 bij de cao betrokken. In de aangepaste voorstellen krijgen de politiemedewerkers onder andere meer invloed op hun eigen roosters en meer (keuze)mogelijkheden bij bijvoorbeeld scholing, gezondheid en verlofsparen.