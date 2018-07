Plofkraak Rossum

De politie zoekt getuigen van deze plofkraak. Heeft u rondom het genoemde tijdstip iets gezien of beschikt u over andere informatie die mogelijk tot de daders kan leiden? Neemt u dan contact op met de politie via het meldformulier of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via 0800-7000.

2018329517 HK