Fietser gewond na mishandeling, politie zoekt getuigen

De 58-jarige man uit Houten rijdt op maandag 25 juni op zijn fiets over de Pionstraat in Utrecht als een jongen van ongeveer 14 á 16 jaar oud hem plotseling afsnijdt. Als de man daar een opmerking over maakt komt het tot een woordenwisseling tussen de twee. Vervolgens wordt het slachtoffer ter hoogte van de Zuylenveldlaan ernstig mishandeld. De jongen gaat er vandoor als een voorbijganger tussenbeide komt.

De politie heeft de zaak in onderzoek en kan daarbij de hulp van nog meer getuigen gebruiken. Van de dader is een signalement opgesteld:

De dader is licht getint met donker haar

14 tot 16 jaar oud

Is slank en heeft een rond gezicht

Is 1.60 tot 1.65 meter lang

Droeg een donkere spijkerbroek, een donkerblauw t-shirt met een opvallende zilverkleurige ronding er op, een donkerkleurig vest met een rits

Reed op een zwarte opoefiets

Droeg een bruin petje met ruitjes er op, mogelijk van het merk Louis Vuitton.

Tips kunnen bij de politie worden gemeld via 0900-8844 of via het meldformulier op politie.nl. Anoniem melden kan ook, via 0800-7000 of via Meld Misdaad Anoniem.