EVA-team houdt twee voortvluchtigen aan

Afgelopen donderdag hielden agenten van het EVA-team een 35-jarige Hagenaar aan in Den Haag. De man was eerder door de rechtbank in Breda veroordeeld tot een gevangenisstraf van 267 dagen voor een woninginbraak. De Hagenaar moet zijn straf nu alsnog uitzitten.



Delft

Op vrijdag 19 juli hield het EVA-team in Delft een 34-jarige Delftenaar aan. De man was eerder veroordeeld tot het betalen van een bedrag van 5.000 euro vanwege diverse inbraken. De man moet als dwangmaatregel nog zeventig dagen gevangenisstraf uitzitten waarna de schadevergoeding nog steeds betaald dient te worden.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-team - EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften - van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf, en houdt deze aan.



Overvallen, woninginbraken en straatroven

Hoewel de prioriteit van het team ligt bij het opsporen van mensen die zijn veroordeeld voor een gevangenisstraf, kunnen ook mensen die zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregelen of hoge geldboetes rekenen op een bezoek van het team.