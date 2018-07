Verdachten aangehouden op verdenking van witwassen

Begin maart kwam bij de districtsrecherche informatie binnen over de nu aangehouden verdachten. Op basis van de informatie startte de recherche een uitgebreid onderzoek naar de spreekwoordelijke ‘handel en wandel’ van de verdachten. Het onderzoek leidde woensdag 4 juli tot de aanhouding van de mannen. Zij werden in de vroege ochtenduren van hun bed gelicht. Pascal Derksen, Teamchef districtsrecherche Den Haag Centrum: “We zijn blij met het resultaat, we doen er alles aan om ondermijning aan te pakken. Dit onderzoek is hier een mooi voorbeeld van.”