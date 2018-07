Politiechef Frank Paauw “Foto politiebureau Veranda in terrorisme-onderzoek raakt medewerkers”

Frank Paauw zei na afloop van de bijeenkomst: “Dit is de eerste keer dat een foto van een politiebureau in een dergelijk onderzoek wordt gevonden. En hoewel met de aanhoudingen de mogelijke dreiging is weggenomen en extra maatregelen niet nodig zijn, geeft dit ons een ongemakkelijk gevoel. Het heeft impact op de eenheid Rotterdam en op de collega’s in het hele land. Het doet ons opnieuw realiseren dat de dreiging in Nederland niet voor niets substantieel is en dat collega’s daarbij ook een specifiek doelwit kunnen zijn. Er wordt dag in en dag uit door verschillende diensten nauw samengewerkt om een aanslag te voorkomen. Het feit dat het beramen van deze mogelijke aanslag vroegtijdig aan het licht gekomen is, toont vakmanschap waar ik trots op ben.

