Mogelijke auto-inbreker dankzij alerte getuige aangehouden

De politie kreeg een melding van een alerte getuige dat op de Bertelsberg een man met een zaklamp in auto’s scheen. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan. Ze zagen een 33-jarige Bredanaar fietsen die zij kennen vanwege auto-inbraken. Ze zagen dat hij een schroevendraaier in een steeg legde. Hij bleek bovendien drie zonnebrillen, een zaklamp en een dashcam bij zich te hebben. Hierop is hij aangehouden De recherche stelt een nader onderzoek in naar de herkomst van de goederen. Eventuele benadeelden worden verzocht zich te melden bij de politie via 0900-8844. Het zaaknummer is 2018171462.