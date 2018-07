Rijenaar met XTC pillen aangehouden

Agenten zagen dat op de Hoofdstraat de bestuurder van een Volkswagen zijn auto tot stilstaand bracht en kort contact maakte met de bestuurder van een andere auto. Hierna reed hij slingerend weg. De dienders besloten een controle in te stellen. Ze zagen dat in een vakje nabij het dashboard een zakje hennep lag. Hierna besloten zij om op grond van de Opiumwet de auto verder te controleren. Hierna werd in de kofferbak een pot met pillen aangetroffen. Het gaat vermoedelijk om XTC. Hierop is de 22-jarige bestuurder aangehouden. Een eerste test wees uit dat het inderdaad om harddrugs gaat.

