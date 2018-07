Verdacht van woninginbraak

Een oplettende buurtbewoner informeerde zondag 15 juli omstreeks 17:00 uur de politie, omdat er kennelijk ingebroken werd in een woning aan de ’s-Gravenstraat te Clinge. De buit bedroeg onder meer een fotocamera en sieraden. Aan de hand van het signalement stelden agenten een onderzoek in en konden ze donderdag j.l. in Hulst een 34-jarige Belg, zonder vaste woon- of verblijfplaats, aanhouden. De ontvreemde goederen werden in beslag genomen en teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De verdachte werd maandag 23 juli voorgeleid en in bewaring gesteld. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit.