Mislukte Marktplaats Deal

Er wordt van alles verkocht en te koop aangeboden via internet. Vaak gaat het goed, maar soms gaat het fout. Zo gaat het fout op zondagavond rond 23.45 uur bij een 23-jarige Zaandammer. Hij heeft via Marktplaats met de verkoper afgesproken op het Amberhout in Zaandam. Hier zou het slachtoffer een telefoon kopen van de verkoper. De telefoon wordt netjes betaald. Als het slachtoffer de telefoon in zijn handen krijgt ziet hij dat de telefoon nep is. Na een woordenwisseling sluiten er nog twee personen aan bij de verkoper, een behoorlijke intimiderende situatie. Uiteindelijk wordt de telefoon uit de handen van het slachtoffer gegrist en krijgt het slachtoffer een klap in zijn gezicht. Hierna vluchten de drie mannen met het geld en de nep telefoon weg in een kleine blauwe auto.

De drie mannen hadden het volgende signalement:

Man 1:

Tussen 20-25 jaar oud

Donker getinte huidskleur

Tussen 1.75-1.85 m

Had een baard en droeg een bril

Tas om zijn nek

Droeg een groen trainingspak en grijze sportschoenen

Man 2:

Tussen 20-25 jaar oud

Normaal postuur

Licht getinte huidskleur

Rond de 1.70 m

Droeg een T-shirt met blauwe camouflage print

Man 3:

Tussen 20-25 jaar

Donker getinte huidskleur

Gespierd postuur

Droeg een zwart T-shirt

De politie is op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben die zondagavond op het Amberhout.

Heeft u informatie? Bel dan met de politie via 0900-8844. Liever Anoniem? Bel dan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2018141303