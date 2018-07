Politiehond spoort verdachte op na winkelinbraak

Ter plaatse bij de winkel zag de politie gelijk dat er iemand in de winkel was geweest. Overal lag glas en een ruit was kapot geslagen. Op de grond lag ook bloed. Mogelijk dat diegene een wond zou hebben ergens. Diensthond Paco wist hier wel raad mee. Hij kwam snel de verdachte op het spoor. Deze is aangehouden op de Burgemeester van Fenemaplein. Nadat de verdachte geholpen moest worden in het ziekenhuis kon de politie hem insluiten op het politiebureau.

2018141431