Politieverdrag haalt grenzen weg

In de grensgemeente Baarle Hertog - Baarle Nassau werken de wijkagenten vanuit 1 bureau. Zij werken ieder met een eigen politiesysteem. Het is nu niet toegestaan om elkaars systeem te raadplegen, terwijl dit operationeel noodzakelijk kan zijn. In de toekomst wordt het mogelijk om ten behoeve van operationele noodzaak elkaar toegangsrechten te geven.

Rens van den Oever, teamchef Roosendaal, ziet daarom veel voordelen in het nieuwe verdrag. ‘We werken nu vaak samen met de Belgen bij onder meer evenementen en bij grensoverschrijdende criminaliteit. Het nieuwe verdrag gaat ons meer mogelijkheden bieden. Zo wordt het makkelijker om data te delen en kunnen we en een achtervolging in Nederland in België gewoon voortzetten. Ook bij ondermijnende criminaliteit hebben we in het kader van bestuurlijke aanpak meer mogelijkheden om onze besturen in stelling te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het weigeren van een vergunning.’

Het nieuwe Benelux-politieverdrag treedt in werking na goedkeuring door de parlementen en het uitwerken van uitvoeringsovereenkomsten. Dit kan naar verwachting nog 1 tot 2 jaar gaan duren.