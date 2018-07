Zoekslag naar inbrekers

Rond 01.00 uur kreeg de politie een melding dat er zou worden ingebroken in een bedrijfspand aan de Nieuwpoortssteeg. Eenmaal ter plaatse zagen agenten de schade aan het pand. Volgens een getuige zouden meerdere mannen zijn weggerend. Collega’s zagen even later twee scooters rijden en zetten gelijk de achtervolging in. De korte achtervolging eindigde in een aanrijding tussen een van de scooters en de politieauto maar ging te voet verder. De eerste verdachte kon gelukkig niet veel later worden aangehouden. De tweede verdachte had zich in de bosjes verstopt maar kon door oplettende buurtbewoners ook snel ingerekend worden. Hun rol in de inbraak wordt onderzocht.