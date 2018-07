Inbreker gearresteerd

Rond 19.05 uur werd de inbraak gemeld door een getuige. Agenten troffen een gebroken ruit aan en zagen ook dat er bloed was achtergebleven. Hieruit ontstond het vermoeden dat de verdachte zichzelf had verwond bij het plegen van de inbraak. De forensische opsporing werd gewaarschuwd die sporenonderzoek verrichtte. Door agenten werd een onderzoek in de omgeving ingesteld dat leidde naar een mogelijke verblijfplaats van de verdachte.