Tieners aangehouden voor geweld tegen politie en vernieling

Rond 00.30 uur stonden twee politieagenten op de Rijperweg toen één van hen vanuit het niets tegen zijn been werd geschopt. De agenten zagen kort daarna twee mannen wegrennen in de richting van het kermisterrein en een achtervolging werd ingezet. De politie raakte het duo echter uit het oog totdat zij werd aangesproken door een getuige. De getuige vertelde hen dat zijn auto was vernield door twee jongemannen en wees in de richting van een tweetal. De agenten zagen dat dit het tweetal was dat kort daarvoor voor hen op de vlucht sloeg. De mannen wisten alleen weer te ontkomen. Enkele ogenblikken later kregen de agenten een melding binnen van een tweede vernieling en werden zij gestuurd naar de Zwaansvliet. Drie maal bleek in dit geval scheepsrecht, want de politie zag dat het hier wederom om hetzelfde duo ging en kon de tieners aanhouden. De twee jongemannen werden overgebracht naar het politiebureau voor verhoor.

2018142092