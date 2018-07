Hond valt agenten aan in Amsterdam-West

De eigenaar en zijn hond waren kort daarvoor betrokken bij een incident op de Charlotte de Bourbonstraat waarbij een andere hond gebeten zou zijn. Toen agenten daar aankwamen, ging de eigenaar er vandoor samen met zijn huisdier. Na een korte achtervolging hielden de agenten de man staande. Zijn hond viel vervolgens de agenten aan. Een agent was hierop genoodzaakt om de hond dood te schieten. De eigenaar van de hond is vervolgens aangehouden. De politie stelt een onderzoek in.

De hond die eerder gewond is geraakt bij het bijtincident is door een dierenambulance vervoerd.