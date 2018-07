Acht Albanezen uit vrachtwagen gehaald

Omstreeks 07.15 uur controleert de chauffeur op een parkeerplaats langs de A16 zijn trailer. Als hij op het dak klimt, ziet hij een grote scheur zitten. Omdat hij vermoedt dat er mensen in zijn trailer zijn geklommen, belt hij de politie. In het bijzijn van opgeroepen agenten wordt de achterzijde van de trailer geopend. Dan blijkt dat er inderdaad illegalen binnen zitten. Alle acht mannen (tussen de 19 en 26 jaar) zijn meegenomen naar een arrestantencomplex, waar zijn in de loop van de dag worden gehoord. Hun paspoorten zijn ingenomen. De chauffeur doet aangifte van vernieling.