Vechtersbazen beschuldigen elkaar van geweld

In de verklaringen vertelde de oude man dat hij de jongens drugs zag gebruiken. Daar was volgens hem het conflict om begonnen. Eén van de twee jongeren (26 en 28) verklaarde dat de oudere man het was die was gestart met een ruzie en wilde vechten. Uiteindelijk verklaarden beide verdachten niet bij een gevecht betrokken te willen raken. Zij hadden beide letsel. Eén van hen had spijt van zijn daad. De cocaïne is in beslag genomen.