Getuigen gezocht van overval pakketbezorger

De politie liet direct na de overval via Burgernet een melding uitgaan met een duidelijk signalement van de verdachten. De verdachten zijn twee mannen met een geschatte leeftijd van 20 jaar. Ze reden op zwarte scooter en droegen beide een petje. Een was gekleed in een groene broek en de andere in een zwarte broek.

