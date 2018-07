Verdachte van steekincident aangehouden

Rond 19 uur kreeg de politie een melding van een steekincident op de Broekhuizenstraat. Het bleek dat de verdachte bij een woning op deze straat de bewoners bedreigde en daarna verder liep om vervolgens een ruit van een auto in te slaan. Daarop kwam een vrouw uit de naastgelegen woning naar buiten. Zij werd door de verdachte gestoken. Vervolgens kwam er een man uit de woning die eveneens door de verdachte werd gestoken. De man raakte hierbij zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De vrouw is met onbekend letsel eveneens naar het ziekenhuis gebracht. Na het steekincident wisten buurtbewoners de verdachte te overmeesteren waarna de politie de man kon aanhouden. De politie stelt een onderzoek in om duidelijk te krijgen wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding is voor dit incident. Inmiddels is bekend dat de gewonde slachtoffers aanspreekbaar zijn. Getuigen die informatie kunnen geven die belangrijk kan zijn voor het onderzoek kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.