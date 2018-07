Weer verdachten aangehouden voor plofkraken

In de vroege ochtend van 17 april zijn meerdere daders vanuit Nederland naar Duitsland gereden om een plofkraak in Castrop-Rauxel te plegen. Ze werden daarbij gestoord door een getuige en sloegen op de vlucht. Speciale eenheden van de politie, die in de omgeving waren, konden drie personen in Dortmund aanhouden. Twee van hen zijn vermoedelijk daadwerkelijk betrokken geweest bij de plofkraak en zitten nog vast.



Uit onderzoek kwam naar voren dat nog enkele andere verdachten betrokken waren bij de plofkraak en andere plofkraken in Duitsland. Vorige week donderdag werd een 30- jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in Hilversum. Vandaag is een 25-jarige verdachte uit Utrecht aangehouden. De politie heeft huiszoeking gedaan in 5 woningen in Utrecht op zoek naar bewijsmateriaal. In de woningen zijn geld en goederen aangetroffen welke mogelijk in verband met plofkraken kunnen worden gebracht.