Jongen zwaargewond na verkeersongeval

De jongen zat bij zijn moeder en zusje in de auto die reed op de Provinciale Weg Noord in de richting van Sittard. Uit tegengestelde richting reed een auto die ter hoogte vn de Klein Doenradeweg linksaf wilde slaan. De bestuurder hiervan zag de auto met moeder en kinderen over het hoofd. Hierdoor ontstond een aanrijding waarbij de jongen zwaar gewond raakte. De moeder en het zusje zijn ook naar het ziekenhuis gebracht, net zoals de bestuurder van de andere auto. De politie stelt een onderzoek in en beide voertuigen worden daarbij nader onderzocht.