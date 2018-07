Anonieme brieven en deskundigen in team onderzoek ‘kofferbakmoord’

Het lichaam van Ralf Meinema werd vrijdagmorgen 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes. Deze auto lag op dat moment deels in het Stieltjeskanaal bij de gelijknamige plaats. De politie is sinds die tijd bezig om na te gaan wie verantwoordelijk is voor zijn dood en wat de achtergronden daarvan zijn. In de buitenwereld staat het misdrijf bekend als de ‘kofferbakmoord’.

Reparatie mobiele telefoon

In de auto lag een mobiele telefoon die van het slachtoffer bleek te zijn. Deze telefoon was door water zodanig beschadigd dat er geen gegevens uitgehaald konden worden. Ondanks pogingen van het NFI bleef de telefoon ongeschikt voor vervolgonderzoek. De politie heeft een expert verzocht de telefoon nogmaals te bekijken. Het toestel is uit elkaar gehaald en wordt beetje bij beetje opnieuw in elkaar gezet. Dit is een tijdrovend klus. Als het lukt het toestel te repareren, dan is het aannemelijk dat de politie inzicht krijgt in veel gegevens die op de telefoon bewaard zijn.

Gevonden sporen op lichaam en kleding

Uit forensisch onderzoek bleek dat er bepaalde sporen op het lichaam en de kleding van het slachtoffer zaten. Door het inzetten van bepaalde expertise en deskundigheid, onder meer van een ecoloog, is het team erachter gekomen dat het gaat om natuurlijke sporen. Het gaat om sporen van een bepaalde vegetatie gecombineerd met een soort granen. Dit geeft de politie een beeld van de soort plek waar het slachtoffer om het leven moet zijn gebracht. De politie is nu op zoek naar die plek die de combinatie van die vegetatie en het type graan mogelijk maakt.

DNA in de aangetroffen auto

In de auto die eind maart 2017 deels in het Stieltjeskanaal lag, is DNA aangetroffen. Het gaat om DNA van het slachtoffer, maar ook ander DNA. Het gevonden DNA komt niet overeen met DNA in de databanken. Dat kan betekenen dat degene die betrokken is niet eerder voor een ernstig misdrijf met politie en justitie in aanraking is geweest.

Anonieme brieven

Sinds de start van het onderzoek heeft de politie drie anonieme brieven gekregen. De politie gaat ervan uit dat twee brieven van dezelfde schrijver zijn. De derde brief, die de politie dit voorjaar ontving, is waarschijnlijk door iemand anders geschreven. Het onderzoeksteam kan vanwege het onderzoek niet delen wat de inhoud van de brieven is. Toch is de inhoud zodanig interessant dat de politie graag in contact komt met de schrijvers. Dat kan via het algemene telefoonnummer 0900-8844, maar ook via het Team Criminele Inlichtingen (TCI). Mensen die informatie willen delen over zware misdrijven, kunnen contact opnemen met het TCI. Een gesprek met dit speciale team is vanaf het eerste moment anoniem en strikt vertrouwelijk.

Beloning

Het Openbaar Ministerie heeft eerder een beloning uitgeloofd van € 15.000 voor de gouden tip die leidt naar de persoon of personen die verantwoordelijk is/zijn voor de gewelddadige dood van Ralf Meinema. De politie maakte dit in februari kenbaar. Destijds deed ook de moeder van Meinema een emotionele oproep. Mensen met relevante informatie kunnen zich op verschillende manieren melden bij de politie: