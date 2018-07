Man door omstanders bij brand gearresteerd

Rond 12:40 uur belde de getuige enkele bekenden van hem, toen hij in de directe omgeving van waar de verdachte op zijn fiets stapte, een vuurtje in de natuur ontstond. Dit was op de Harderwijkerweg in Otterlo. De fietser werd aan de hand van zijn signalement getraceerd en staande gehouden. Bij de komst van de politie is de man gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij de brand. De brandweer doet onderzoek naar de natuurbrand.



2018332129 (JA)