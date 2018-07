Politie zoekt getuigen van dodelijk verkeersongeval

De politie komt graag in contact met de volgende personen:

de bestuurder van een vrachtauto die voor de vrachtauto die betrokken was bij het ongeval gereden zou hebben;

de bestuurder van een bestelauto die achter de vrachtauto die betrokken was bij het ongeval gereden zou hebben;

getuigen die mogelijk het ongeval of de tijd vlak ervoor of erna op beeld hebben, bijvoorbeeld omdat ze een dashboardcamera hebben.

Mensen die informatie met de politie willen delen, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844 of via onderstaand tipformulier.

2018325334 FB