Getuige eist mobiel terug

De verdachten waren korte tijd in de winkel en naar een openstaande ruimte gelopen. Met het smoesje van een toiletbezoekje, verliet het duo de winkel. Na hun vertrek bleek een telefoon die daar lag, weggenomen. Een vrouw die op dat moment in de winkel was besloot achter het duo aan te fietsen. Toen ze dreigde met de politie en de telefoon opeiste, kreeg ze deze van de jongste terug. Het duo nam de benen maar hun signalen werd aan de politie doorgegeven. Die trof beide broers aan in de omgeving, evenals een auto op naam van de 2e verdachte. De broers zijn aangehouden; de auto is kort in beslaggenomen voor verder onderzoek. Het duo is niet in Nederland woonachtig.

2018331949 (JA)