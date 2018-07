Verdachte aangehouden dankzij camerabeeld

Woensdag in de vroege ochtend, rond 03.50 uur, probeert een man bij een woning aan de Anne Franklaan in te breken. Deze poging is met de bewakingscamera’s vastgelegd. Op verschillende camera's uit de buurt de beelden is te zien dat de verdachte zich ook bij andere woningen verdacht ophoudt. Na onderzoek van de recherche wordt de identiteit van deze verdachte achterhaald. Hij is vanmorgen buiten heterdaad aangehouden in een woning in Huizen. De man zit vast voor verhoor.