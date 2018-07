Voorbereiding op het nieuwe schooljaar; kijk uit voor oplichting!

Bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (hierna; LMIO) zijn inmiddels tientallen meldingen binnen gekomen waaruit blijkt dat oplichting plaatsvindt met schoolspullen. Denk hierbij aan de grote Bosatlas, grafische rekenmachines of studiegerichte boeken. Deze producten worden voornamelijk door de oplichters aangeboden via online handelspartijen en sociale media. Maar ook gaan de charlatans zelf actief op zoek naar kopers die via het internet vragen naar specifieke schoolspullen. De koper wordt benaderd door de oplichter die aangeeft te beschikken over het gevraagde product. Het enige dat de vrager moet doen, is het geld overmaken aan de zogenaamde aanbieder die er op zijn beurt dan voor zal zorgen dat het gevraagde goed snel op de deurmat valt. Maar je raadt het vast al, de betaling wordt keurig verricht maar de deurmat blijft ‘leeg’.