Brandstichting in personenauto: recherche zoekt getuigen

Rond 03:43 kreeg de politie de melding dat buurtbewoners een knal hadden gehoord en dat er een auto in brand zou staan. Ter plaatse bleek inderdaad een auto in brand te staan. Door rondvliegend glas is een onbekend aantal auto’s dat in de buurt geparkeerd stond ook beschadigd geraakt. De Forensische Opsporing doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.