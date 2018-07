EVA-team houdt veroordeelde man aan

De rechtbank van Den Haag veroordeelde de man in 2016 tot de gevangenisstraf voor de smokkel van cocaïne naar Duitsland in 2014. De man moet zijn straf nu alsnog uitzitten.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-team - EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften - van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf, en houdt deze aan.



Overvallen, woninginbraken en straatroven

Hoewel de prioriteit van het team ligt bij het opsporen van mensen die zijn veroordeeld voor een gevangenisstraf, kunnen ook mensen die zijn veroordeeld tot het betalen van een schadevergoedingsmaatregelen of hoge geldboetes rekenen op een bezoek van het team.