Jongen (15) scheurt kaak bij mishandeling in Dordrecht: Getuigen gezocht

De tiener fietste rond 21:45 uur met drie vrienden vanaf het benzinestation aan de S.M. Hugo van Gijnweg over de Waldeck Pyrmontweg in de richting van begraafplaats Essenhof. Op de Waldeck Pyrmontweg stond een groepje jongens met wie het latere slachtoffer waarschijnlijk een woordenwisseling kreeg.

Klappen en schoppen

De vier vrienden fietsten door, maar een van de jongens die een scooter had, haalde hen in. Op de Nassauweg, ter hoogte van de begraafplaats, trok de bestuurder van de scooter de 15-jarige van zijn fiets en werkte hem naar de grond. Hij en de andere toegesnelde jongens van het groepje gaven hem rake klappen en schoppen. Daarbij raakte het slachtoffer gewond aan zijn hoofd en gezicht. In het ziekenhuis bleek later dat zijn kaak gescheurd was.



Was u getuige of heeft u beelden?

De politie deed direct onderzoek in de omgeving, maar trof van de daders geen spoor meer. Wij spraken al met verschillende getuigen, maar misschien zijn er meer mensen die iets gezien of gehoord hebben van de mishandeling van deze jongen. Weet u meer of hebt u zelfs beelden van het incident, meld u dan via onderstaand tipformulier. Daar kunt u ook eventuele beelden uploaden. U kunt natuurlijk ook bellen naar 0900-8844 en vragen naar de recherche in Dordrecht, of anoniem bellen via 0800-7000.